Criscitiello: “Mazzarri dovrebbe ringraziare ADL per questa possibilità”

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: “Mazzarri non allena gli azzurri perché è legato alla città. Forse, però, ha capito che una seconda chance così non capita a tutti. Dopo Cagliari, Torino e altre avventure andate male poteva aspettarsi un’avventura per la lotta salvezza, invece adesso deve essere riconoscente a De Laurentiis che gli ha dato la possibilità di lavorare tanto ma in una piazza straordinaria. L’inverno a San Vincenzo non è assolutamente bello come trascorrerlo a Napoli”.