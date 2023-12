Criscitiello: “Meret non è da Napoli! Andava preso Vicario”

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, nel corso di SICafé ha analizzato il momento del Napoli soffermandosi in particolare su Alex Meret

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, nel corso di SICafé ha analizzato il momento del Napoli soffermandosi in particolare su Alex Meret: “Credo che Inter e Juventus faranno la Champions, anche il Milan proverà a blindare un piazzamento europeo. Il Napoli deve puntare al quarto posto.

Meret? Per me non è un portiere da Napoli, non è un portiere da grandi livelli. L'anno scorso ha fatto bene, perché facevano bene tutti. Con Ancelotti e Gattuso, invece, faceva fatica: non è il portiere sul quale costruire il futuro. Forse si poteva andare su Vicario…”.