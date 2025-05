Auriemma su ADL: "Ma quale faccia mette sul centro! I fatti non ci sono, perciò Conte va via"

vedi letture

Il giornalista Raffaele Auriemma ha parlato a ‘Si gonfia la Rete’, trasmissione in onda su Tele A anche della situazione legata alle strutture: “Il Napoli di ADL andava bene quando era 6°, ora questa realtà è diventata di primissimo livello. E’ più forte attualmente pure di Inter, Milan e Juve, ci sono le potenzialità. Ma una sola persona non può farlo. Se si fa aiutare da qualcuno come successo ai Percassi a Bergamo, deve essere affiancato da chi non ha paura di lui. Io non parlo dello Scudetto, ora serve stadio e centro sportivo se no non cresci.

Recentemente ha detto ci metto la faccia, il primo settembre cominciano i lavori del centro sportivo. Uno che vuole programmare sta zitto, non dice ci metto la faccia, ma quale faccia ci metti? Devi metterci le pietre, la faccia non serve, servono i fatti. I fatti non ci sono, perciò Conte va via. I suoi megafoni di regime parlano della ricerca del centro sportivo. Il 1 settembre è tra 3 mesi, devi fare il progetto, manco in Giappone ce la fanno. Lui deve stare zitto, non deve parlare altrimenti trova quelli come me che gliela dicono in faccia”.