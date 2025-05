Juventus, l’ex presidente a sorpresa: “Non mi piacerebbe un ritorno di Conte”

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Conte deve aver fatto fatica a Napoli perchè il temperamento di De Laurentiis è focoso. Questo scudetto però lo si deve anche al presidente oltre che ai giocatori e il mister. A me non piacerebbe se tornasse Conte alla Juventus, ci sono altri nomi sul mercato per me.

Un pensiero sul lavoro di Tudor secondo me dev’essere fatto, per riconoscenza. Poi ho letto che Gasperini potrebbe essere a spasso, non è più certa la sua permanenza all’Atalanta.

Allegri al Napoli? E’ un uomo di grande livello tecnico e caratteriale. E’ diverso da Conte come allenatore, ma ha un pedigree di livello alto. Ha vinto scudetti col Milan, con la Juventus, ha portato la Juventus due volte in finale di Champions, cosa che Conte non è riuscito a fare”.