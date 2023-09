Criscitiello: “Napoletani, a volte vi fate male da soli. Caso Osimhen? E’ un pretesto…”

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha parlato a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha parlato a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Questione Tik Tok ed Osimhen? Chi fa parte del gioco di Tik Tok accetta certe regole, ma a me non piace questo modo di fare che hanno un po’ tutti i club. Quello che stona è la reazione violenta del calciatore e il post del suo procuratore. Queste robe sembrano un pretesto. Il Napoli ha bisogno di calma, farà il suo campionato brillante. Non sarà un’annata come quella dell’anno scorso e lo sapevamo da luglio. Osimhen ora deve fare chiarezza col club e col suo procuratore perchè restare così per un anno non è il caso.

Reparto d’attacco del Napoli? Il Napoli ha una situazione invidiabile, ma a volte vi volete far del male da soli e più che pensare alle altre squadre dovete pensare che il Napoli non si deve far male da solo. A volte è un gioco al massacro che non capisco. Ora contano solo i risultati, il Napoli ieri ha fatto ciò che doveva fare. L’Udinese sta malissimo, sta facendo una fatica pazzesca ed ha dei problemi seri soprattutto in fase offensiva. Il Napoli ha passeggiato su una squadra che doveva fare tutt’altra partita”.