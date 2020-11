Criscitiello: "Napoli da Champions, due squadre si contendono lo scudetto"

Nel suo editoriale per TMW, il direttore Michele Criscitiello scrive: "Lo scudetto è un problema di Juve e Inter. La Champions è un problema di Juve, Inter,Milan, Napoli, Roma, Lazio ed Atalanta. Il Sassuolo non cade in questa trappola perché De Zerbi non scrive i titoli delle prime pagine dei giornali, De Zerbi insegna calcio".