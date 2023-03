Criscitiello: “Napoli macchina perfetta, può vincere tutto! Al Milan servirà un miracolo”

“Ci eravamo illusi in quelle settimane di vittorie”. Così Michele Criscitiello scrive nel suo editoriale su Sportitalia.com.



“Prima con il Torino, poi con il Tottenham, un successo a Monza e tre punti con l'Atalanta. Il Milan è tornato. Un mese e mezzo di crisi ci può stare. Eravamo stati anche buoni. Poi, però, abbiamo visto che il Tottenham ha più problemi del Milan e in campionato le cose non sono migliorate. Anzi, sono peggiorate. Un punto con Fiorentina, Salernitana e Udinese. I friulani non vincevano in casa da settembre. Aspettavano Pioli. L'allenatore ha grandi responsabilità. Squadra scarica e senza idee. Lo scudetto resta ed è stato un trionfo stupendo ma ha fatto più danni che lasciato privilegi.

Giroud squalificato e ti ritrovi costretto a schierare Ibrahimovic. Qui la colpa non è di Pioli se la scorsa estate sono arrivati tutti pacchi. Origi in panchina e Ibra titolare. Una squadra campione in carica non può pensare di giocare con Ibra che lascia il segno solo perché ha avuto due chance per tirare un rigore. Lo svedese si è mosso poco e male. Non ha mai creato pericoli nella difesa friulana e, sinceramente, non ce la sentiamo di sparare la croce su di lui. La colpa è stata della società che gli ha rinnovato il contratto e, in parte, di Pioli che lo ha schierato titolare. Il Milan, visto a Udine, è stato pessimo.