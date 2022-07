Criscitiello: "Napoli pronto all'addio di Insigne, non di Koulibaly! Kvaratskhelia gran colpo..."

A Radio Marte, nel corso del programma “Si Gonfia La Rete”, è intervenuto il giornalista e direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello

“Se Kvaratskhelia si ispira a Ronaldo fa bene, significa che è forte ed ambizioso. Tutti ne parlano bene, secondo me il Napoli ha fatto un grande acquisto. Bisogna aspettare, comunque, l’inizio del campionato per capirne di più.

Per me il Napoli era preparato alla cessione di Mertens e Insigne, ma non a quella di Koulibaly. I nomi che ci sono per sostituire Koulibaly, che già sostituirlo è impossibile, fanno capire tanto. Negli ultimi due anni dovevi far crescere qualche giovane accanto al senegalese.

Il Napoli, con la partenza di Koulibaly, prenderà 2 difensori, ma nessuno del livello di Kalidou. Il Napoli è avanti anni luce rispetto agli altri anni, in fase offensiva sono d’accordo con la società ma sostituire Koulibaly a metà luglio è quasi impossibile.

Dybala ha una promessa dall’Inter, quando si libera Sanchez, ma questo non significa che arrivi qualcuno e cambi idea. In attesa di Sanchez, Dybala deve allenarsi a parte.

Deulofeu è un grande professionista, non è il tipo che aspetta il Napoli. Se De Laurentiis non chiama Pozzo allora non arriverà mai. Una situazione potrebbe essere quella di Gaetano, che piace molto all’Udinese…”