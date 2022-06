Criscitiello: "Peccato perdere Gattuso per l'Italia. Con Spalletti si è visto poco di più nonostante Champions"

Nel suo editoriale per Tmw il giornalista Michele Criscitiello commenta l'addio di Gattuso all'Italia con la firma al Valencia

Nel suo editoriale per Tmw il giornalista Michele Criscitiello commenta l'addio di Gattuso all'Italia con la firma al Valencia: "Gattuso riparte da Valencia. Bella piazza in un momento comunque delicato. E' stato un peccato perdere Gattuso, per il nostro campionato, sia per l'allenatore che per il personaggio. A Milano ha fatto un miracolo, riportando il Milan in alto. A Napoli non tutti gli hanno riconosciuto il lavoro svolto, dopo che lo aveva preso da Ancelotti che non lo aveva lasciato affatto bene. Con Spalletti i partenopei hanno ritrovato la Champions ma si è visto poco di più per quello che si aspettavano i tifosi".