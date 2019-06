Criscitiello promuove le strategie del Napoli: "James e Manolas sogni che rischiano di diventare realtà"

"Da Manolas a James Rodriguez, i sogni dei napoletani rischiano di diventare realtà pura e sarebbe tremendamente bello per il nostro campionato". Così scrive Michele Criscitiello nel suo consueto editoriale su Tuttomercatoweb in merito al mercato del Napoli: "Ancelotti fa bene a pretendere giocatori utili al suo scacchiere. Lo fa un anno dopo ma, anche qui, meglio tardi che mai. Manolas sarebbe il rinforzo ideale per la difesa, James è genio e imprevedibilità, il top per i napoletani. Mancherebbe ancora qualcosa a centrocampo ma se dovesse partire con questo piede, Aurelio De Laurentiis, sicuramente sarebbe quello giusto. A patto che non ci saranno cessioni eccellenti".