Criscitiello rivela: "Gattuso ha tante richieste per la prossima stagione"

Nel suo editoriale per TMW il direttore Michele Criscitiello ha scritto: "A proposito: non giocare Juve-Napoli mercoledì scorso e rinviare Inter-Sassuolo è la dimostrazione che in Italia facciamo quello che vogliamo e il protocollo lo scriviamo come ci pare ogni settimana con colori diversi". E sul futuro del tecnico: "Gattuso oggi allena il Napoli e ha già tante richieste per la prossima stagione".