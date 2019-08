Criscitiello scettico: "Scambio Dybala-Icardi? Impossibile ricordando le parole di Zhang ed Agnelli"

Possibile lo scambio Dybala-Icardi? Operazione quasi impossibile secondo Michele Criscitiello, che scrive così nel suo editoriale per Tuttomercatoweb: “La Juventus si è incartata sulle cessioni. Acquistare è difficile ma cedere lo è di più. Fare sei uscite senza svendere o regalare non sarà facile anche perché il tempo stringe e, come volevasi dimostrare, l'alleato di tutti i club italiani è il 2 settembre come data di chiusura di sessione. Come può recuperare Paratici per vincere la guerra? Non cedendo Dybala all'Inter, prendendo senza strapagare Icardi e piazzando - oltre all'argentino ex Palermo - anche Higuain e Mandzukic. E, se proprio vogliamo, andandosi a prendere Milinkovic Savic a casa Lotito. Non sarà facile. Tutti pensano allo scambio Icardi-Dybala ma - per come si sono messe le cose tra padrino e figlioccio (ex) - ci risulta complicato pensare ad un tavolo tra Inter e Juventus. Inoltre Zhang, mesi fa, disse: "Icardi mai alla Juventus", Agnelli settimana scorsa ha ribattuto "Dybala mai all'Inter". Come fare a non credere a due Presidenti così importanti che non possono permettersi di fare giochini e teatrini?”