Criscitiello: "Se ADL è furbo vende Kvara e ottiene risultato migliore con Neres"

Don Antonio non ha sbagliato niente. Ha preso una squadra a pezzi e ha rivalutato in 2 mesi società, spogliatoio e piazza.

Chi dice che l’allenatore influisca solo in minima parte non ha capito nulla. Così inizia l'editoriale di Michele Criscitiello sul portale di Sportitalia, in cui si parla diffusamente anche di Antonio Conte: Il paragrafo Napoli è abbastanza chiaro. "L’allenatore, oggi come oggi, in Italia deve incidere più del 50% e se De Laurentiis è furbo, visto quel Neres, può fare cassa con Kvara e ottiene un risultato migliore. Conte ha solo un grande torto: è innamorato di Lukaku ma meglio del belga ce ne sono tanti altri.

Le condizioni economiche non sono state neanche vantaggiose ma per il resto, Don Antonio non ha sbagliato niente. Ha preso una squadra a pezzi e ha rivalutato in 2 mesi società, spogliatoio e piazza. Sta facendo un lavoro immane. Qui non serviva un allenatore ma un mago. Alla faccia di Ibra che non voleva l’allenatore manager. Cercava i fumetti e ha preso Zorro. Coerente. Conte è il miglior allenatore del Mondo per l’impatto che ha sulle società: devastante. Lo scudetto può vincerlo, se lo perde l’Inter. Lui, comunque andrà, sta facendo l’ennesimo capolavoro italiano".