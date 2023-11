Criscitiello sicuro: “Lo dico da agosto, la Juve è la candidata principale per lo Scudetto"

Dagli studi di Sportitalia il direttore Michele Criscitiello si è proiettato al derby d’Italia tra Juventus-Inter nel corso di "SICAFE'"

Dagli studi di Sportitalia il direttore Michele Criscitiello si è proiettato al derby d’Italia tra Juventus-Inter nel corso di "SICAFE'": "Con Elkann la Juventus aveva bisogno di ripartire e lo sta facendo. Agnelli stava facendo cose grandiose, ma si è incartato sul più bello e ha sbagliato molto nella fase più importante. Ha sbagliato nelle scelte del management e con i contratti lunghi, come quello di 4 anni offerto ad Allegri. Elkann ha iniziato un percorso intelligente. Giuntoli è fondamentale per il nuovo progetto e credo che alla fine quest'anno i bianconeri lotteranno fino alla fine per lo Scudetto.

Per me, lo dico da agosto, la Juventus resta la candidata numero uno. Ha qualcosa in più dell'Inter? No, ha qualcosa in meno: le coppe. L'Inter è corta in attacco e dovrà fare ad altissimi livelli Serie A e Champions League. Anche il calendario in questo momento dà una grande mano ai bianconeri, che affronteranno Monza, Napoli, Genoa e Frosinone dopo i nerazzurri. Potrebbe prendere il largo".