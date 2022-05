Criscitiello: "Spalletti non è un vincente, avrebbe dovuto dare qualcosa di più"

A Radio Marte, durante “Marte Sport Live”, è intervenuto Michele Criscitiello. Il noto giornalista ha parlato dell’occasione scudetto sprecata

A Radio Marte, durante “Marte Sport Live”, è intervenuto Michele Criscitiello. Il noto giornalista ha parlato dell’occasione scudetto sprecata dai ragazzi di Spalletti: “È stato un peccato criminale perdere punti in quelle tre partite. Non mi aspettavo dopo Bergamo quel crollo psicologico. La Fiorentina era una squadra battibilissima, è stato un problema di testa.

Quest’anno il Napoli doveva arrivare fino in fondo. Spalletti, col senno di poi, avrebbe potuto dare qualcosa di più. È un grande allenatore, uno che raggiunge l’obiettivo, ma non è un vincente. Allegri non vale come Spalletti, eppure ha sempre vinto.

Questo campionato lo vince chi sbaglia meno, il Napoli ha sbagliato nel momento peggiore: quando il tempo per recuperare non c’era più.

Chi dice che De Laurentiis non voglia vincere lo scudetto è un pazzo. La verità è che non farà follie per vincerlo. Secondo me sta rosicando perché voleva vincerlo. Spalletti non è Gattuso, se si va allo scontro prenderà lo stesso lo stipendio. La reazione del presidente post Empoli è la dimostrazione di quello che sto dicendo. Il fatto che De Laurentiis prova a tenere il bilancio in regola non è un fatto negativo.

Partiranno 2/3 giocatori e ne arriveranno altrettanti. Il Napoli se la giocherà con la Roma che ha un progetto di crescita”.