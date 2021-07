Criscitiello: "Spalletti non può aspettare i tempi lenti del mercato"

Nel suo editoriale per TMW il giornalista Michele Criscitiello scrive: "Il Napoli deve fare in fretta. Spalletti deve sistemare la squadra e non può aspettare i tempi lenti del mercato. Due ragionamenti su due grandi protagonisti dell'Europeo. Bonucci rappresenta l'Italia. Nel bene e nel male. Facciamo, allora, che la rappresenti solo nel bene. Amato e odiato da tante tifoserie ma poi arriva in azzurro e ci regala un Europeo. Bonucci come Materazzi".