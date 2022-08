Criscitiello su ADL: "Rovina rapporto coi tifosi per cretinate di comunicazione o le gare a 10€"

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb il direttore Michele Criscitiello scrive

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb il direttore Michele Criscitiello ha analizzato anche la situazione di De Laurentiis e della tifoseria azzurra: "Problemi di comunicazione li ha anche De Laurentiis a Napoli. Premessa: Aurelio avrà il merito a vita di aver preso il Napoli in C e riportato tra le grandi d’Italia. Film finito. Non porterà mai lo scudetto sotto il Vesuvio? Peccato ma ci può stare. Fa bene a non indebitarsi per seguire gli umori della piazza. De Laurentiis si perde sulle cretinate. Ed è lì che rovina il rapporto con i tifosi del Napoli. Se per un’amichevole inutile chiedi 30 euro per entrare al campetto o chiedi 10 euro per mostrarla in tv o sui social e guadagni al massimo 16 mila o 20 mila euro, significa che vuoi sfidare la gente e non portarla dalla tua. Queste cose sono inutili. Dovrebbe avvicinarsi ai tifosi che non chiedono di fare debiti o di vincere per forza lo scudetto ma serve una comunicazione diversa e scelte più popolari su cose piccole per un grande club come il Napoli".