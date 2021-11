Criscitiello su Jorginho: "Un brasiliano che tira i rigori peggio della metà degli italiani"

Michele Criscitiello, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, commenta così le ultime delusioni della nazionale di Roberto Mancini: "Lo avevamo scritto il 12 luglio, quando la coppa sfilava ancora per le vie di Roma. Vincere un Europeo per esibire il trofeo non basta. Vincere l'Europeo deve essere la spinta per cambiare un sistema che non si regge più in piedi. A livello finanziario l'80% dei club, dalla A alla C, non riesce a fatturare quello che spende. I soldi vengono bruciati e gli unici ricchi sono circa 10 procuratori e i calciatori che non hanno rinunciato a nulla neanche in tempi di pandemia. I Presidenti sono al collasso. L'Italia del calcio potrebbe generare utili importanti ma non riesce a fare impresa. Ci sarà un motivo? In tutto il Paese non abbiamo un attaccante da far giocare con la maglia della Nazionale. Se ci pensate dovrebbe farci venire da piangere. Non c'è Immobile, non diciamo Vieri, e il progetto tecnico azzurro non è in grado di dare a Mancini un'alternativa che non sia Belotti, uno abituato a giocare da anni per non retrocedere; non per colpe sue ma per colpe del Torino.

In difesa siamo costretti a chiamare un brasiliano per fargli fare il terzino sinistro, il cervello della squadra è un altro brasiliano che tira i rigori peggio della metà degli italiani che gioca a calcio e adesso addirittura vogliamo convocare Joao Pedro perché avrà il passaporto italiano. E' uno schifo senza precedenti. E' il fallimento del progetto tecnico azzurro. Chiudiamo Coverciano! Siamo l'Italia e vogliamo convocare un normalissimo brasiliano ultimo in classifica per risolvere i nostri problemi. Mancini ci sta invadendo di stranieri dal passaporto italiano ma se io tra due anni prenderò il passaporto russo non significa che sia russo.