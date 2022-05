Criscitiello sul Genoa: “Società straniere scemi del quartierino, come a Parma”

E' finita la magia o l'acqua santa. Sono arrivati gli stranieri, e come successo a Parma, si sono ritrovati in serie B prima ancora di capire dove si trovassero

TuttoNapoli.net

Dopo il Venezia anche il Genoa torna in serie B. Michele Criscitiello, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, commenta la retrocessione del Grifone: "Il Cagliari quasi, la Salernitana batterà l'Udinese e avrà fatto l'impresa. Storica. Perché i granata, in serie A, non si erano mai salvati nei due precedenti. Che disastro Giulini. Da anni che non indovina mezza scelta. Ha fatto un macello figlio della presunzione da Presidente che mette i soldi ma che capisce poco di calcio. Gli altri anni era stato miracolato, questa volta andrà giù sparato. Stesso discorso per il Genoa. Senza Preziosi i finali di stagione non sono più da ricordare come i miracoli di Lourdes.

E' finita la magia o l'acqua santa. Sono arrivati gli stranieri, e come successo a Parma, si sono ritrovati in serie B prima ancora di capire dove si trovassero. Queste proprietà fanno quasi pena, quando vengono ad investire in Italia e vengono presi come gli scemi del quartierino. Il Genoa ha fatto collezione di allenatori e quando ha iniziato a prendere gli stranieri avevamo preannunciato la triste fine che fa una società che avrebbe meritato la B già molti anni prima".