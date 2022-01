Criscitiello: "Sul mercato Napoli e Milan devono mettere qualche pezza agli infortuni"

"Oggi si parte con il calciomercato. Senza soldi ma ci aspettiamo qualche idea". Così scrive Michele Criscitiello nel suo editoriale per Tuttomercatoweb: "Perché, tranne l'Inter, tutte devono fare qualcosa. Tutte hanno da riparare agli errori estivi (vedi Juve, Roma e Lazio) oppure da mettere qualche pezza agli infortuni di lunga degenza (Milan e Napoli su tutte). Poi c'è la bassa classifica dove chi sbaglia adesso rischia di andare sparato in serie B. Ci sono 5 squadre a rischio, se ne salveranno 2".

Sulla politica del calcio: "Gravina aveva detto e ha mantenuto la parola. Nessuna proroga alla Salernitana. Bisogna chiudere entro il 31-12. Di fatto la Salernitana in A, a 10-12 milioni di euro, è l'affare del secolo. Anche se dovesse scendere in B, cosa probabile, resterebbe un grande affare tra paracadute, società con conti a posto e botteghino sempre pieno. E' vero che ci sono le regole ma questa, nei confronti di Lotito, ci è sembrata una "vendetta" trasversale. Lo stesso discorso andrebbe affrontato subito a Bari, senza aspettare inutilmente la serie A. Gravina è stato giustamente intransigente ma adesso con la stessa forza che ha messo in campo per togliere la Salernitana a Lotito vorremmo vedere la Federazione indagare sui club con i conti disastrati, le plusvalenze fittizie, i rimborsi gonfiati dagli arbitri a danno della FIGC e ci piacerebbe mettere il naso anche nelle categorie inferiori dove succede di tutto da anni ma nessuno ci riesce a dare mezza risposta. E' vero che in Italia conta solo la serie A ma ai piani di sotto c'è un macello che qualcuno prima o poi dovrebbe sistemare. E spiegare".