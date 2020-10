Criscitiello sul mercato: "Osimhen vero colpo, ma ADL c'è rimasto male per Koulibaly"

Pagellone di mercato da parte del direttore di TMW Michele Criscitiello con un 6.5 al Napoli così motivato: "Osimhen è il vero colpo del calcio italiano e lo fa il Napoli con 70 milioni. Bene la cessione di Allan a 25, anche se la gestione non è stata perfetta. Non arrivano i 70 milioni di euro di Koulibaly e De Laurentiis ci resta molto male. Anche il suo revisore dei conti. Mancata plusvalenza, per ora. Squadra costruita bene e gestita benissimo da Gattuso. Ci sono ancora troppi calciatori da piazzare e ci siamo ridotti all'ultimo. Giuntoli, nel complesso, ha lavorato bene e il colpo Bakayoko fa chiudere in bellezza un mercato gestito sapientemente a due teste: quella di Giuntoli e quella di Gattuso".