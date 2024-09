Criscitiello sull'Atalanta: "Rimandata sul mercato! Rubare Brescianini al Napoli è da cinema"

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, nel suo editoriale per il sito dell'emittente si è espresso così sul mercato dell'Atalanta: "Percassi resta il genio del mercato. Per lui parlano i fatti. L’infortunio di Scamacca prontamente sostituito da Retegui. L’affare Brescianini, rubato al Napoli è da cinema del mercato. Il resto sono acquisti mirati e giusti. Alcuni arrivati troppo tardi.

Però questa volta la Dea subisce l’onda del mercato e non la cavalca. Più che sbagliare calciatori, il club ha sbagliato strategia. Dopo il trionfo in Coppa bisognava vendere e fare cassa. Gli acquisti mirati andavano presi a giugno e non rincorsi ad Agosto. Gasperini non è contento e questa volta l’Atalanta rischia di non ripetersi a livelli altissimi".