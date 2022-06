Criscitiello: "Tifosi del Napoli preoccupati, le notizie non sono per nulla confortanti"

"Fino a questo momento De Laurentiis e Giuntoli non sono riusciti a convincere i propri calciatori a firmare un nuovo contratto".

Il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello ha parlato ai microfoni di 'Sportitaliamercato': "I tifosi del Napoli sono legittimamente preoccupati. Le notizie che arrivano non sono per nulla confortanti. Mi riferisco ai mancati rinnovi, non ne arriva nemmeno uno. Fino a questo momento De Laurentiis e Giuntoli non sono riusciti a convincere i propri calciatori a firmare un nuovo contratto. Questo porta preoccupazione alla piazza con tutti i senatori che possono salutare nel giro di qualche mese".