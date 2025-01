Criscitiello: "Una Juve indecente nel 2° tempo a Napoli, Giuntoli ha sbagliato allenatore"

vedi letture

"Le colpe di Thiago: gestione pessima dei big e la squadra non cresce". Così si intitola l'editoriale di Michele Criscitiello sul portale di Sportitalia

"Le colpe di Thiago: gestione pessima dei big e la squadra non cresce". Così si intitola l'editoriale di Michele Criscitiello sul portale di Sportitalia, in cui si parla della sconfitta della Juve a Napoli: "Giuntoli, finora, ha la colpa di aver sbagliato allenatore e diversi acquisti estivi. Ha il merito di aver tagliato costi inutili e aver dato un senso al bilancio della Juve. Elkann è con Giuntoli, i tifosi meno. Fa il direttore sportivo e non il commercialista. I numeri se tornano vincendo sei un fenomeno ma se i conti tornano senza le vittorie allora non sei da copertina.

Thiago Motta dimostra una supponenza che non gli è concessa. Non ha mai allenato una big e sta dimostrando anche di non esserne all’altezza. Almeno la spocchia dovrebbe evitarcela. I capi di imputazione sono sul “Non gioco”, sugli scarsi risultati e sulla gestione dei big. Iniziamo dalla squadra che gioca solo un tempo a Napoli e l’allenatore se ne vanta. 45 minuti non bastano. E’ vero che hai fatto un grande primo tempo al Maradona ma se dopo non torni in campo serve a poco o nulla. Indecente la ripresa della Juve a Napoli.