Criscito: "Potevo andare al Napoli, ma nessun rimpianto. Spalletti? E' maniacale..."

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nell'intervista concessa ai nostri taccuini, il difensore del Genoa Domenico Criscito si è soffermato su Luciano Spalletti, suo tecnico ai tempi dello Zenit: "Il mister è un maniaco del lavoro. E' uno molto preciso e poi esige. Altrimenti non poteva raggiungere i risultati che ha ottenuto, specialmente a Napoli dove sono andati via giocatori importanti".

Contento per lo scudetto del Napoli e per Spalletti? "Assolutamente. Sono stato due anni col mister ma sono rimasto in ottimi rapporti. Sono felice per lui e per il Napoli".

C'è stato forse qualche rammarico per non essere riuscito a vestire la maglia del Napoli? "Tutte le scelte che ho fatto in passato le rifarei. Ho fatto una carriera bellissima e sono veramente contento di quello che ho fatto. C'è stato un periodo in cui potevo andare a Napoli prima di andare in Russia ma non ci sono stati i presupposti. Però non ho nessun rimpianto".