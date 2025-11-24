Criscito svela: "Potevo andare a Napoli, ma con ADL non ci siamo incontrati"

vedi letture

Ospite a 'Play Weekend' su Sportitalia, Domenico Criscito, ex difensore e attuale tecnico dell’Under 17 del Genoa, ha parlato della sua carriera e dell’opportunità di vestire la maglia del Napoli, poi non concretizzatasi, prima di trasferirsi in Russia: "Rammarico per non aver mai giocato con il Napoli? Si, ho avuto la possibilità di giocare a Napoli. Prima di andare in Russia, ho avuto un colloquio con De Laurentiis, però poi non ci siamo incontrati. Ma non c’è nessun rammarico, sono contentissimo di quello che ho fatto e della carriera che ho fatto. Rammarico no, però giocare per la squadra della propria città sarebbe stato bello.

Possibile mio approdo all’Inter? Vero, quando avevo deciso di lasciare la Russia decisi di tornare in Italia. Avevo l’opportunità di andare all’Inter, avevo il Genoa e qualche squadra all’estero. Nel 2011 dissi: ‘Questo non è un addio ma un arrivederci’, quindi la mia promessa l’ho mantenuta e sono tornato a Genova, che poi è quello che volevo. Tanti mi hanno dato del pazzo, però ho fatto una scelta col cuore e non me ne pento".