Milan, Allegri: "Bello vincere tutti gli scontri diretti, ma certi campionati si perdono con le piccole"

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il derby di Milan vinto contro l'Inter: "E' una bella vittoria, è stata una partita bella e divertente, nel primo quarto d'ora eravamo un po' bloccati poi la squadra ha giocato meglio. Bisognava rifinire meglio e mettere di più in moto Saelemaekers e Pulisic. Nel secondo tempo una volta segnato era normale che l'Inter venisse ad attaccarci ma ci siamo difesi in modo ordinato, abbiamo avuto anche delle occasioni in contropiede nelle quali Leao è venuto un po' meno ma la squadra ha fatto una bella partita difendendo discretamente bene".

Più rimpianti per aver perso punti con le piccole o la gioia per aver vinto gli scontri diretti?

"Aver vinto tutti gli scontri diretti è una bella gioia, ci sono campionati nei quali perdi punti con le piccole: alla fine i punti che abbiamo sono quelli che meritiamo. Bisogna migliorare tanto nella pressione offensiva e nella condizione fisiche perché in queste settimane ci siamo allenati bene. Sui calci di rigore abbiamo Filippi, che è molto bravo nel preparare i nostri portieri".

Cosa ha confermato questa partita?

"Ha confermato l'andamento del nostro campionato, quando la partita è di alto livello sei costretto a tenere la tensione alta e sei più cattivo nelle ripartenze. Dobbiamo fare un passo avanti in questo senso. Questa vittoria è importante a livello psicologico, perché potevi andare a -5, era molto importante rimanere nelle prime 4. Pulisic e Leao insieme hanno funzionato molto bene, anche Nkunku deve venire fuori perché è un giocatore importante e abbiamo bisogno di tutti".