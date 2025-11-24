L'appello di Criscitiello: "Abolite quel pallone arancione"

"Abolite quel pallone arancione". Così Michele Criscitiello titola il suo editoriale per Sportitalia, lanciando un appello alla Lega per eliminare il pallone che è stato introdotto nell'ultimo turno di campionato: "Quando vediamo una partita, a primo impatto, non sappiamo più qual è la nostra squadra. Il Milan in verde, l’Inter in giallo, il Napoli vestito da Halloween al 31 ottobre e così via. Però, ripeto però, almeno il pallone lasciatecelo normale. Quella schifezza di questo week end deve sparire alla velocità della luce. Se lo avevate preparato per la neve ok. Non ha nevicato.

Tenetelo per quando giocheremo la serie A ad Oslo ma per favore mai più quella specie di super santos di cuoio. Visto da vicino, con inquadratura stretta, non è affatto male ma siccome il pallone in televisione si vede come un pallino, lasciatecelo bianco o normale perché così non si capisce nulla e soprattutto il nostro occhio non è abituato a vedere quella sfera arancione per 95 minuti che va da una parte all’altra del campo".