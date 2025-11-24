Sky, Bergomi: “Questo è il Conte che mi piace, nelle difficoltà trova le soluzioni tattiche”

Nel corso di 'Sky Calcio Club', è intervenuto l'ex difensore dell'Inter Beppe Bergomi: "Questo è il Conte che piace a me, che nelle difficoltà trova le soluzioni. Quindi diciamo una settimana di tempo per Conte per fare una rivoluzione totale, dettata anche dalle assenze, perché al centrocampo c'è il numero di contati. La vediamo, intanto entrerà il nostro ultimo ospite, facciamo oggi tavolo pieno, perché parleremo un po' anche dal punto di vista psicologico, vai. No, questo è Conte che piace a me, che nelle difficoltà trova le soluzioni. Nell'azione del primo gol Beukema entra dentro, lascia la linea di passaggio per Di Lorenzo, che è quasi sempre rimasto aperto, mai è entrato. L'Atalanta qui un po' si consegna, ma la forza è il centravanti che viene fuori e i due esterni che si buttano dentro. Neres è molto più veloce di Ahanor e fa gol.

Poi la situazione di accoppiarsi viene bene, perché giocavano tutti e due 3-4-2-1 e quindi questa ricerca dell'uomo su uomo l'ha fatta ancora una volta molto bene. Nel secondo gol Neres va a pressare, costringe Canesecchi a questa palla sopra, palle che stanno ricercando in molto, quasi tutte le squadre. Vincono il duello e ancora una volta, guarda, quelli dell’Atalanta sono fuori posizione. Mi spiace, il ragazzino è un 2008, crescerà, ieri e non ha fatto una buona partita, ma c'è il secondo gol di Neres. E’ quello che mi piace di Conte, trova le soluzioni. L'ha fatto al Chelsea quando vince il campionato, prime sette partite 4-2-3-1, non gli piace, 3-4-2-1, vince il campionato. E qui trova una soluzione e si convince anche a far giocare determinati giocatori”.