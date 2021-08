Crollo Juve, Ziliani: "Allegri sa vincere solo in contropiede, se l'altra segna è finita..."

Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, dopo il clamoroso crollo della Juventus allo Stadium contro l'Empoli si è espresso così sui social: "Ora però nessuno se la prenda con Allegri. Lui dopo #UdineseJuve 2-2 era stato chiaro: “diventiamo una squadra a rischio quando costruiamo”. Lui preferisce che costruisca l’Empoli , anche a Torino, per vincere in contropiede. Se poi per caso l’Empoli segna, allora è finita.

