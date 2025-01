Cronache, Siani: “Inter ha enorme problema panchina e peggiorerà! In 5 già bocciati…”

vedi letture

Il giornalista Fernando Siani ha parlato a Cronache di Spogliatoio: “L’Inter vincendo il recupero sarebbe comunque prima in classifica, ma c’è un problema, quello delle riserve. Ed è un problema molto grande. L’Inter deve accettare che da qui fino a fine stagione ci saranno altri infortuni, anche dagli stessi perché per loro parla lo storico, ci fa capire che servirebbero riserve non dico forti come i titolari perchè non accade da nessuna parte, neanche al Real Madrid, ma non così in meno.

Asllani mi sembra completamente bruciato da San Siro che ti fagocita, ha fatto vittime illustri. Pochi hanno ribaltata la situazione. Frattesi vuole andare via, è chiaro, trattenere controvoglia è sempre sbagliato. Asllani è difficile da recuperare a livello ambientale, mugugnano, poi arrivano anche i fischi alla fine, dei tre di riserva in attacco ha segnato un solo gol Correa che è fuori dalle rotazioni. Taremi e Arnautovic li vediamo quando giocano. La somma di queste cose impone all’Inter di operare in maniera seria, anche perchè giocherà fino a luglio. L’Inter ha coperto tutto questo con l’allenatore ed i suoi campioni, ma può solo peggiorare e dovrebbe intervenire per giocatori pronti come stanno facendo le altre”.