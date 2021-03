Cruciani: "Legittimo che il Napoli non giochi. Chi se ne frega della Roma!"

Nel corso di 'Tiki Taka' su Italia 1, è intervenuto Giuseppe Cruciani parlando del rinvio di Juventus-Napoli e delle conseguenti lamentele della Roma: "E’ legittimo che il Napoli non giochi tre partite consecutive importanti in trasferta, chi se ne frega della Roma, non ha nulla a pretendere! La squadra di Fonseca deve giocare la sua partita in Europa League e non rompesse i cog**oni! Ma che cosa è questa protesta populista della Roma che dice di essere stata fregata, questi piagnistei giallorossi non li sopporto! Pensassero a giocare giovedì e domenica senza pensare al Napoli! La Roma non è danneggiata dallo spostamento di Juve-Napoli, era già previsto da calendario che giocasse giovedì in Ucraina. Per la Roma la data del 17 marzo per Juve-Napoli non era un fattore previsto, non capisco dov’è lo svantaggio. Pensassero a giocare giovedì e domenica senza pensare al Napoli! Non è una questione di principio con la Lega, la Roma vuole un Napoli impegnato mercoledì così arriva più stanco a domenica. Mi sorprendo perché era da tempo, da quando c’è Fonseca, che non sentivo discorsi vittimistici da parte della Roma, sarà accaduto qualcosa”.