Ct Albania: "Hysaj? Gli ho fatto i complimenti, a sinistra gioca meglio per un motivo"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Edy Reja, ex azzurro e attuale ct dell'Albania: "Hysaj? Con Ancelotti non erano in sintonia, con Gattuso la squadra ha avuto un rendimento completamente diverso. Ogni volta quando giocava era un esame, quest'anno invece sente fiducia e dà un ottimo apporto. Ha fatto sempre buone partite, gli ho fatto i complimenti più di qualche volta. Mi dà l'impressione che giochi addirittura meglio a sinistra perché rientra a fare i cambi con il destro. Sta facendo bene, mi auguro possa continuare".