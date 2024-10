Ct Belgio su Ngonge: "Sorpresi perchè gioca poco? Mi ha impressionato col Palermo"

vedi letture

“Ngonge forse è la sorpresa più grande perché gioca poco nel Napoli". Queste le parole di Domenico Tedesco, Commissario Tecnico del Belgio, nel commentare la convocazione dell'attaccante azzurro per il doppio impegno in Nations League: "La settimana scorsa ha impressionato in una partita di Coppa Italia e ha dimostrato di poter giocare sia centralmente in attacco che sulla fascia. E’ anche il momento per provare nuovi giocatori".

"Felice ed orgoglioso di rappresentare il mio paese". Così Cyril Ngonge, sul proprio profilo Instagram, ha commentato la prima convocazione in nazionale maggiore del Belgio