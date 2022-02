Ct Camerun su Anguissa: “E’ libero da ieri. Oggi organizzerà il rientro e tornerà in Italia”

Toni Conceicao, commissario tecnico del Camerun, è intervenuto ai microfoni di Gianlucadimarzio.com per parlare della Coppa d’Africa e non solo: “Non credo che siamo stati inferiori a Senegal e Egitto. Anzi, forse il miglior calcio è stato il nostro ma non sempre vince chi gioca meglio. Ci siamo salutati ieri, è stata un’esperienza entusiasmante che ha messo tutti a dura prova dal punto di vista fisico e mentale. Ma siamo contenti di quanto fatto. Il mondo si è accorto di quanto bella sia la Coppa d’Africa. E anche quanto importante: per noi che ci teniamo tanto ma anche per scoprire nuovi talenti. Ormai i giocatori più importanti giocano nei club migliori del mondo”.

Sul rientro di Anguissa: “Anguissa e Hongla (i due camerunesi della Serie A) sono liberi da ieri. Oggi organizzeranno il rientro e torneranno in Italia. Frank ha fatto una Coppa di altissimo livello, è un giocatore mondiale”.