Ct Danimarca su Hojlund: "Anche se gioca con De Bruyne non era facile partire forte nel Napoli"

Brian Riemer, commissario tecnico della Danimarca, ha parlato dell'attaccante del Napoli Rasmus Hojlund nel corso della conferenza stampa in vista della sfida contro la Bielorussia: “Essersi adattato così rapidamente ed essere diventato match-winner due volte di fila prima di questa convocazione in nazionale è una storia che difficilmente si sarebbe potuta scrivere meglio per Rasmus. Sono molto felice di avere a disposizione un attaccante in grande forma. Non potrei chiedere di meglio come ct della Danimarca.

Quando si esce da un periodo meno efficace, si spera che le cose vadano bene. Anche se ora gioca accanto a Kevin De Bruyne, non è affatto facile soddisfare le aspettative e partire forte in una squadra come il Napoli, campione d’Italia e con ambizioni altissime”.