Ct Kosovo: "Rrahmani difensore moderno e bravo di testa, ha un grande pregio"

Bernard Challandes, ct del Kosovo, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli per presentare il neo acquisto del Napoli: "Rrahmani è un calciatore ottimo. Difensore moderno. È un difensore pulito e leale, bravo di testa e bravo nell’uno contro uno. Sa costruire l’azione dal basso. Credo che sia con Koulibaly che con Manolas formerà un coppia difensiva di gran livello.

Muriqi è un gran rinforzo per la Lazio. Ha caratteristiche dell’attaccante centrale. Assicura tanti gol e fornisce molti assist. Sa far giocare la squadra in fase offensiva. Alla Lazio c’è concorrenza ma lui saprà ritagliarsi il suo spazio".