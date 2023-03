Ct Nigeria a Castel Volturno: "Non ho parlato solo con Osimhen, che è una bestia da Real"

José Peseiro, commissario tecnico della Nigeria, domani sarà al Maradona per Napoli-Atalanta ed è già stato ospite del club azzurro

José Peseiro, commissario tecnico della Nigeria, domani sarà al Maradona per Napoli-Atalanta ed è già stato ospite del club azzurro, raccontando tutto a Sportitalia: "Ringrazio il club per come mi ha accolto, dirigenti e staff sono stati molto cordiali. Oltre che con Osimhen ho parlato un po' con Mario Rui che è portoghese e con Spalletti, per confrontarmi sul suo modo di allenare. Essendo alla vigilia di un match importante poi è stato ancora più interessante, per osservare strategie e tattiche da vicino".

Ha iniziato ad allenare Osimhen con la Nazionale a maggio, e quest'anno lo ha visto crescere molto. Su che cosa ha lavorato meglio Spalletti - ed anche lei quando lo ha avuto a disposizione - e dove lo vede cambiato? "Non mi prendo grandi meriti, perché la cosa più importante è il lavoro che fa quotidianamente con il club. D'altronde, quanto si può lavorare con un giocatore avendolo a disposizione per 2 partite in 8 giorni? Detto che con noi comunque ha fatto 5 gol in 2 match. E in Nazionale ovviamente non possiamo replicare le tattiche che i giocatori hanno nei loro club. Questo per sottolineare il lavoro fatto da Spalletti, incredibile".

L'ex ct della Nigeria, Rohr, ha detto che fra 2-3 anni potrebbe vincere il Pallone d'Oro. Viktor ha ammesso di ambire alla Premier League. Che livello raggiungerà secondo lei? "Può giocare in qualsiasi top club mondiale, che sia in Premier League o altrove. Non so se vincerà il Pallone d'Oro, ma dico questo: sicuramente vincerà molte volte la classifica marcatori. Perché ha una capacità realizzativa impressionante. E non solo, le qualità che mi impressionano di lui sono sempre di più".