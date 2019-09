Ct Spagna avverte: "Non mettiamo pressione a Fabiàn, felici della sua crescita"

Roberto Moreno, commissario tecnico della Spagna, ha parlato in conferenza stampa, toccando anche il tema legato a Fabiàn Ruiz e la crescia del centrocampista azzurro: “Io non amo e non voglio che si appiccichino etichette, o che si carichi un giocatore di eccessive responsabilità. Indicarlo come possibile leader del centrocampo non lo aiuta. Lo seguiamo da tempo e siamo felicissimi della sua progressione. Imporsi in Serie A non è facile, provare a disputare lo scudetto a un club come la Juve ancora meno. Lui lo sta facendo, e noi siamo entusiasti della sua crescita, del fatto che il suo protagonismo aumenti continuamente. Ci basta questo, niente etichette per favore”