Ct Ungheria: “Francia favorita per la vittoria dell’Europeo. Sul mio futuro in Italia..."

Il Ct della Nazionale Ungherese Marco Rossi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Ieri eravamo in partita fino al 75′, abbiamo avuto quattro occasioni da goal molto pericolose. La mia famiglia vive a Pozzuoli, io sono a Budapest. Una chiamata dall’Italia? Mi aspetto di dare soddisfazione alla federazione ungherese. Ieri abbiamo perso 3 a 0 e i nostri tifosi ci hanno applaudito e loro meriterebbero di poter gioire per risultati importanti. Al momento il gap tecnico rispetto alle più forti è evidente e ieri s’è visto. Ho visto Francia-Germania e i galletti sono i favoriti per la vittoria finale. Poi hanno un giocatore che gioca con la motocicletta che è Mbappè, è la punta di diamante di questa squadra e saprà graffiare nelle gare decisive. Vogliamo uscire sempre dal campo a testa alta e cercare di fare uno o due punti per scrivere la storia perchè è dagli anni ’50 che l’Ungheria non raggiunge risultati importanti”.