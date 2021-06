Ct Ungheria: "Spalletti scelta intelligente. Napoli da prime posizioni con Inter meno forte"

Marco Rossi, ct dell'Ungheria, è intervenuto a Radio CRC ad Arena Maradona: “Il mio futuro? Ho un contratto lungo con la federazione ungherese, per adesso sono proiettato sulla prossima partita contro l’Inghilterra valevole per le qualificazioni al prossimo mondiale. In questo europeo gli arbitri lasciano molto correre, noi siamo stati aggressivi ma corretti.

Napoli? Il curriculum di Spalletti parla da solo per lui, è la scelta più intelligente che poteva prendere la società. Il prossimo campionato di Serie A? La Juve è avvantaggiata anche perché l’Inter si è indebolita, spero di vedere il Napoli nelle prime posizioni, in questi anni gli azzurri hanno fatto vedere belle cose”.