"Cuadrado-Chiellini, che brutto atteggiamento!". Lite Del Genio-Tiribocchi a KKN: "Domanda insensata!"

Nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è andato in scena un confronto accesissimo tra Paolo Del Genio e Simone Tiribocchi. Il giornalista napoletano ha chiesto al talent di Dazn di commentare l'atteggiamento di diversi calciatori della Juventus, su tutti Cuadrado e Chiellini, nel match contro l'Inter, tra cadute accentuate, interventi di gioco duri e proteste troppo veementi non punite.

LA RISPOSTA DEL TIR - "Trovo la tua domanda insensata", ha replicato l'ex attaccante: "Non sono nessuno per commentare il comportamento dei calciatori della Juventus perché anch'io da giocato ho accentuato determinate cadute o commesso falli brutti. Non me la sento di condannare i miei ex colleghi, ognuno fa quel che vuole". A questo punto Del Genio si è arrabbiato e ha chiosato: "Ma non può rispondere così! Buona carriera, Tiribocchi! Se tutto va bene siamo messi male".