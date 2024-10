Cucchi avverte: "Fabregas fa un bel calcio, il Como ha impegnato Atalanta e Verona"

Riccardo Cucchi, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il non giocare le coppe europee per il Napoli? Sul piano del rendimento e dello stress fisico il Napoli può avere un vantaggio, ma sono anche certo che affrontare grandi formazioni europee può darti tanto dal punto di vista della carica e della consapevolezza.

Mi auguro che il Napoli possa sfruttare soprattutto l’aspetto positivo, vale a dire non sprecare energie. Como? Fabregas era un grande calciatore, fa un gran bel calcio, ha impegnato sia l’Atalanta che il Verona. E’ più debole del Napoli, ma sa giocare bene”.