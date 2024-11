Cucchi: "Bravo Conte, inutile promettere lo scudetto prima di ottenerlo"

Riccardo Cucchi, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Inter-Napoli sarà una bella partita, da una parte c’è il Napoli che sta cercando di ricostruirsi e dall’altra parte c’è la detentrice dello scudetto che in questo momento non è coerente nel suo rendimento. Questo mette le due squadre più o meno sullo stesso piano.

Conte non ha paura della pressione, lui sfugge con grande abilità e lo faceva anche da calciatore. Ci sono allenatori che sentono la pressione e se c’è uno che si galvanizza sotto pressione è proprio Conte.

Conte è perfetto per la piazza di Napoli, è abile a farsi amare dai tifosi senza esagerare, senza avere atteggiamenti da ultrà. E’ una persona che sa che squadra ha a disposizione, conosce i pregi e i limiti di crescita che questa squadra deve colmare. Inutile promettere lo scudetto prima di ottenerlo, l’obiettivo del Napoli è quello di tornare in Champions ed è un obiettivo alla portata di questo club”.