Cucchi difende Insigne: "Merita la '10' della Nazionale, c'è troppo accanimento contro di lui"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Riccardo Cucchi, voce storica di Radio Rai: “Sono veramente soddisfatto di questa Nazionale, prima da tifoso. Nessuno avrebbe scommesso su 9 vittorie consecutive, tantomeno su 28 gol segnati, è un risultato importante anche dal punto di vista tecnico. Insigne? Merita la 10, c'è stato un accanimento nei suoi confronti. Mi sono permesso di esprimermi sui social in questi giorni e penso sia inaccettabile che si possa utilizzare anche il pretesto Insigne per attaccare Napoli città e tifosi. A Napoli sta vivendo una gestione non facile, questo cambio da Sarri ad Ancelotti, Insigne sa perfettamente che gli occhi sono sempre su di lui ed è un problema.

Atalanta-Juventus, Milan-Napoli e Torino-Inter? Le guarderò con grande curiosità, ci diranno qualcosa di più anche sulla Juventus ed il caso Ronaldo. Il Napoli ha bisogno di reagire e spero allontani ogni dubbio e crisi del momento, siamo appena ad 1/3 di campionato ed il cammino è lungo. Curiosità su Atalanta ed Inter di Conte sotto pressione per le notizie di cronaca, vediamo se sarà capace di reggere il confronto con la Juve fino alla fine".