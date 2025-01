Cucchi: "Il Napoli sta compiendo un percorso superiore alle sue reali forze"

vedi letture

Il giornalista Riccardo Cucchi, sul suo profilo Facebook, ha stilato un bilancio del 2024 appena concluso: "L'anno si chiude con due capoliste: Atalanta e Napoli. I bergamaschi non vanno oltre il pari a Roma contro un' ottima Lazio. Nel primo tempo i biancocelesti dominano, nel secondo soffrono il ritorno dell' Atalanta che, da grande squadra, reagisce al bel gol di Dele-Bashiru e pareggia nei minuti finali. Squadra bergamasca attrezzata per grandi traguardi. Il Napoli sta compiendo un percorso forse superiore alle sue reali forze. Vince a fatica contro il Venezia, Conte giustamente non è soddisfatto, ma la squadra è lì al fianco dell' Atalanta. Comunque protagonista.

L' Inter prosegue la sua marcia sicura. Macina avversari a suon di gol. Squadra forte. Soprattutto consapevole della sua forza. Con una partita in meno è la potenziale capolista. Juventus e Fiorentina pareggiano nel confronto di Torino. Due volte in vantaggio con l' ottimo Thuram i bianconeri si fanno raggiungere dai viola che non escono mai dalla partita pur soffrendo la Juventus. Decisiva per la Fiorentina l' ottima prova di De Gea".