Cucchi: “Non ho visto Italia-Israele dopo le immagini di gente che veniva bruciata a Gaza”

Riccardo Cucchi, giornalista, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Riccardo Cucchi, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Ieri non ho visto Italia-Israele per scelta, non ho avuto il fegato di vedere una partita di calcio dopo alcune immagini di gente che veniva bruciata a Gaza. Ieri non ho avuto il fegato di accendere la tv e guardare la gara. Mi pongo questa domanda, perchè la UEFA impone all’Israele di giocare certe competizioni. Il Sud Africa fu escluso da qualsiasi competizione per trent’anni per atteggiamenti razzisti di quel governo, così come la Russia che pure è stata esclusa. C’è bisogno di una riflessione profonda.

Il Napoli di Conte? Ha tutte le possibilità di giocarsi le chance scudetto, il primo avversario importante è l’Inter e poi la Juve. Il Napoli è legittimamente da considerare tra queste protagoniste.

La Lazio di Baroni? Stanno facendo un gran lavoro, ha subito un profondo rinnovamento dopo aver perso calciatori importanti come Milinkovic-Savic, Luis alberto ed Immobile. Hanno fatto una campagna acquisti intelligente e non dispendiosa. Si sono messe nelle mani di una persona esperta ed umile come Baroni”.