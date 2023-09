Cucchi: “Pessimismo fuori luogo, il Napoli è l'unica italiana ad aver vinto in Champions”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Riccardo Cucchi, giornalista

TuttoNapoli.net

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Riccardo Cucchi, giornalista: "I tifosi napoletani si sono abituati troppo bene dopo la scorsa stagione, non bisogna ora esagerare. Mi sembra eccessivo storcere il naso dopo Braga, il Napoli è stata l'unica italiana ad aver vinto in Champions nell'ultimo turno. Il gol è stato fortunoso, ma ha portato a casa una vittoria che meritava nel primo tempo. Il gioco non sarà straordinario, ma è una squadra capace di imporre la propria forza. Anche in campionato serve pazienza, i rallentamenti del Napoli sono dovuti più ad una questione fisica. Non sono in ottime condizioni, poi il resto si può registrare. Invito i tifosi del Napoli ad avere pazienza: Garcia non è Spalletti, gli serve tempo. Il pessimismo di questi giorni è fuori luogo.

Giocatori del Napoli appagati? E per quale ragione, anzi! Il Napoli dovrebbe dare tutto proprio in Champions e sono sicuro che la squadra voglia fare di più rispetto lo scorso anno. E poi hanno uno Scudetto sul petto, vorranno difenderlo a tutti i costi. Non credo ci siano problemi di motivazione, ma dal punto di visto atletico vedo dei cali netti e preoccupanti. La squadra è quasi la stessa rispetto allo scorso anno, per quanto l'assenza di Kim sia ancora pesante. Il Napoli ha dei campioni, non sono dei giocatori ora divenuti normali in assenza di Spalletti. Si passa troppo facilmente da un eccesso all'altro, bisogna restare calmi e concentrati nelle analisi".