Cucci: "Altro che Manna, il general manager del Napoli è sempre ADL!"

"Manna? Non lo conosco, credo che il general manager sia sempre De Laurentiis, poi magari il tempo ci dirà quanto sarà determinante”.

Italo Cucci, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Conte metterà sotto i suoi calciatori, la preparazione è di quelle come si deve. Conte parte forte e vuol arrivare forte a fine stagione, ci sarà da lavorare. Prima si fa la difesa e poi si vede il resto, l’ho sempre detto eppure mi hanno sempre criticato. Alla Juventus s’è divertito da matti perché era tranquillo dietro e questo può ripeterlo al Napoli.

Ora bisogna confezionare un ambiente nel quale si possano verificare le migliori condizioni per le quali ci si è spesi. Mi auguro che Conte riesca ad essere molto bravo a fare un lavoro di comunicazione, non a caso ha cominciato con Di Lorenzo e Kvaratskhelia. Manna? Non lo conosco, credo che il general manager sia sempre De Laurentiis, poi magari il tempo ci dirà quanto sarà determinante”.