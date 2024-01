Cucci: "Categoria arbitrale demolita! Nessun direttore vuole andare più in campo..."

Italo Cucci, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Italo Cucci, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Quando contestai l’esistenza del VAR feci anche presente che la tecnologia, così come l’avevano studiata, avrebbe portato alla dissoluzione del valore umano. La macchina era destinata a farci giocare con l’algoritmo, l’arbitro verrà archiviato. Quando fai questi ragionamenti agli arbitri e non gli dai più importanza svalutandoli, è normale che ora la situazione sia irrecuperabile. Nessuno ha più voglia di andare a fare il buffone in mezzo al campo.

Ai tempi di Collina avevamo i migliori arbitri del mondo, ma da noi la categoria arbitrale è stata letteralmente demolita. In Premier non danno all’arbitro lo spazio che diamo noi. Da noi facciamo moviole, discussioni e talk show. Vedo che il futuro del calcio è minacciato, arriveranno a pensare all’intelligenza artificiale con gli scemi che ci sono in giro. Sarà l’algoritmo a decidere se sarà rigore o meno. Alla gente dico di smettere di gioire, perchè se devono esultare per un goal e dopo un secondo si rammaricano perchè non è goal non è bello”.